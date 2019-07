Irene Grandi a Barolo con la sua chitarra: "Ricordo la gioia quando Vasco scrisse per me"

"La canzone a cui sono più affezionata? Prima di partire per un lungo viaggio. Non ha bisogno di gridare, dice le cose in modo chiaro e semplice. E la penna di Vasco si sente". Così Irene Grandi ospite di Collisioni, a Barolo. "Ricordo quando andai nel suo studio, a Bologna. Prima ancora di farmi sentire il pezzo, tirò fuori lo champagne per festeggiare".

Una canzone che "inizia misteriosamente, e fa pensare che quando trovi la strada giusta da seguire, lo farai per sempre. Significa scegliere di dare tutto se stessi per quella cosa in cui crediamo".