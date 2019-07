John Irving: "Sono cresciuto in un teatro di provincia: i miei personaggi tutti sopra le righe"

"Sono cresciuto in un teatro di provincia: mia madre faceva la suggeritrice e anche recitava in qualche commedia, sul palcoscenico ci sono cresciuto. Osservavo come la gente normale creava dal nulla dei personaggi, e mi veniva voglia di farlo anch'io". Così lo scrittore statunitense John Irving raccontandosi al pubblico di Collisioni.

"Mio nonno - ha continuato - fu tra i primi attori en travesti, perché spesso interpretava ruoli femminili. Avevano tutti un modo di recitare particolarmente sopra le righe, volevo essere altrettanto. Mi assegnavano sempre ruoli comici o la parte del cattivo. Il mio insegnante diceva che avrei rischiato di diventare un autore esagerato".

"Poi - ha proseguito l'autore di "Le regole della casa del sidro" - ho iniziato a leggere i classici avevo circa 14 o 15, e iniziato a immaginare di poter diventare scrittore. Leggendo Moby Dick e mi sono reso conto di quanto il finale sia importante: è ciò a cui devo pensare ancora prima di mettermi a scrivere un romanzo".