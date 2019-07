Montagnaterapia con il Dipartimento per la Salute Mentale Aslcn1 e Docks Lanterna

Da oltre 10 anni il Servizio per le Dipendenze di Cuneo ma ancor prima il Centro Diurno del Dipartimento per la Salute Mentale utilizzano la Montagna come elemento aggiuntivo nella terapia per i propri pazienti.



Ormai anche a livello nazionale e internazionale il lavoro in e attraverso la Montagna viene sempre più preso in considerazione tanto che sta per nascere, proprio a livello nazionale italiano e prima nel mondo, la Società Scientifica di MontagnaTerapia.



Altro passaggio di grande maturità e crescita in questo ambito è stata la promulgazione della Carta Etica della Montagna per la Regione Piemonte, che ha visto varie realtà, a partire dagli Assessorati alla Montagna, alla Sanità e alle Politiche Sociali e oltre 40 Gruppi delle aree socio-sanitarie e turistiche della Regione, incontrarsi più volte con il chiaro e preciso obiettivo: fare rete, costruendo contatti per far sì che la Montagna diventi sempre più luogo d’incontro con la Natura ma anche con il silenzio e con il proprio profondo io.



In questo discorso una Montagna che accoglie è anche una Montagna desiderata perché pulita, piacevole e curata.



"Nel nostro piccolo" - dichiarano i Gruppi di MontagnaTerapia dell’ASL CN1 - "abbiamo pensato a un’ulteriore particolare sinergia, una collaborazione che potesse influenzare e modificare piccole ma significative azioni personali: non essere noi fonte di rotture dei già delicati equilibri naturali.

In ogni uscita è già cura di ognuno riportare a casa qualsiasi tipo di rifiuto (prodotto o incontrato lungo il cammino) ma una grossa difficoltà era creata dall’uso delle sigarette e dall’istintiva abitudine di abbandonarle spente lungo il percorso."



"Il consumo dei prodotti da tabacco è una condizione che si associa con altissima frequenza nei soggetti con problematiche di dipendenza e /o patologie psichiatriche, e pur lavorando in un’ottica preventiva di totale astensione e di promozione della Salute, per alcune persone il comportamento rimane presente."



"Secondo uno studio condotto dall’Università di Napoli, i mozziconi di sigaretta rappresentano il rifiuto più abbondante sull’intero Pianeta! Tanto che quotidianamente ammonta a oltre 10 miliardi la quantità di questo materiale disperso nell’ambiente. La ricerca sottolinea come il tempo di degradazione ambientale dei mozziconi possa durare anche 50 anni. La tossicità dei mozziconi è alta. I possibili effetti nocivi per l’ambiente sono molteplici, coinvolgendo l’ecosistema terracqueo ma anche il mondo degli insetti e dei volatili."



"Considerando anche la pericolosità e la minima biodegradabilità dei mozziconi, per evitare possibili spiacevoli incidenti e provvedere a uno smaltimento che rispetti l’ambiente, è fondamentale dotarsi di appositi contenitori portatili che consentono di conservare i mozziconi in modo discreto e igienico, assicurandosi in un secondo momento di gettarli nello spazio corretto: l’indifferenziata."



"Ecco allora che abbiamo presentato il nostro pensiero alla “Docks Lanterna”, società di recupero rifiuti che opera sul territorio Cuneese, che con grande e immediata disponibilità ha provveduto a rifornirci degli appositi contenitori (semplici ma carine “tasche” ignifughe) necessari a farci raggiungere il nostro obiettivo.

Ora tutti i nostri Gruppi (10!) avranno uno strumento in più per far diventare realtà la nostra volontà di crescere con la Montagna."



"Si desidera quindi ringraziare pubblicamente la “Docks Lanterne” per aver accolto e condiviso il nostro desiderio e permesso le nostre future azioni di rispetto della Natura che a ogni uscita ci accoglie e ci circonda."