Caramagna Piemonte: completati i lavori di risanamento del muro esterno della biblioteca

In questi giorni si sono completati i lavori di risanamento del muro esterno della biblioteca di Caramagna Piemonte.

La parte interna era stata realizzata nei mesi scorsi. A realizzare l’intervento, che era ancora a “residuo 2018” l’impresa Caramagnese Coppola Giuseppe. Al posto dei vecchi tabelloni verranno posizionati dei nuovi pannelli staccati dal muro, con il secondo lotto di arredo urbano il cui arrivo è previsto a fine mese.

Mentre stanno terminando i lavori di preparazione alla posa in opera della pavimentazione dei nuovi marciapiedi in zona Rovarino, previsti per metà luglio, l’amministrazione comunale ha provveduto alla pulizia di parte della riva del Fiume Rovarino.

Entro fine luglio intanto verranno realizzati i lavori di pulizia del fiume della Grassa, dietro l’area industriale di via Europa (anche questi lavori sono un residuo 2018) , realizzata la manutenzione programmata a tutte le aree gioco comunali e posizionati i due nuovi barbecue all’area fitness/pescatori della Carmagnotta.

Gli uffici intanto stanno predisponendo entro agosto alla gara d’appalto per la mensa scolastica e il bando dell’illuminazione pubblica.

Il vicesindaco e assessore alle opere pubbliche ringrazia le maestranze che anche in questi giorni di gran caldo hanno operato in condizioni climatiche proibitive.