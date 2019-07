Il Rotaract Club Cuneo Provincia Granda ha un nuovo presidente: è Maria Chiara Ferrua (FOTO)

Avvicendamento sulla tolda di comando del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda, che nella serata di venerdì 5 luglio ha salutato il presidente uscente, Lorenzo Fulcheri, il quale ha ceduto il testimone a Maria Chiara Ferrua.



Vent'anni, studentessa presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino, la nuova numero uno del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda ha commentato così la sua nomina: "Da oggi inizia per tutti noi un nuovo capitolo, che cercherò di scrivere con i miei soci e partendo proprio da loro, in quanto il Rotaract è, prima di tutto, legame e connessione. Il motto dell’anno 2019/20 è 'La gloria del servizio; l'onore nel servire': siamo fortunati ad appartenere a un'associazione così salda, che ci consente di metterci al servizio delle comunità e delle realtà che ci circondano".



Idee chiare e precise, accompagnate da una programmazione in fieri e in continuo aggiornamento: "A settembre è previsto il primo impegno ufficiale sotto la mia presidenza - ha aggiunto -. Organizzeremo una mostra a Mondovì Piazza con i giovani artisti del sodalizio torinese 'Apotema', rinnovando anche, grazie al loro talento, una porzione di piazza Maggiore, che coincide con la scala della funicolare".



La serata, tenutasi negli ambienti del "Lovera Palace" di Cuneo, ha registrato la partecipazione dei soci, degli ex rotaractiani ora rotariani, e dei presidenti e Delegati giovani dei tre Rotary Club padrini: Cuneo 1925, Cuneo Alpi del Mare e Mondovì.



In conclusione, sono state ricordate le quattro iniziative portate avanti nell'anno di presidenza 2018/2019, capaci di richiamare in tutto 410 partecipanti, a cominciare dalla giornata sportiva d'apertura di sabato 13 ottobre 2018 presso il circolo ACLI di Fiamenga (Vicoforte), la visita guidata del 25 gennaio alla chiesa della Missione di Mondovì Piazza con Antonio Rava (professore dell'università di Torino presso il Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale") e la successiva cena alle "Cantine Bonaparte", la festa vintage di sabato 1 giugno negli ambienti del bed and breakfast "Lori's INN", denominata "Sunset Boulevard", e l'aperitivo di sabato 22 giugno presso "Casa Regina Montis Regalis", a Vicoforte, in favore del progetto "Global Grant" e alla presenza di padre Renato Chiera (Casa do Menor).