Desirée D'Alì ha 23 anni, proviene da Bra, fa l'insegnante di danza e la ballerina, con il sogno di diventare attrice. È lei la vincitrice della selezione provinciale di Miss Italia Piemonte.

In questa edizione 2019 ha sfilato in costume da bagno, in abito elegante e col body ufficiale della manifestazione. Col titolo conquistato a Saluzzo sabato 6 luglio, Desirée si aggiudica di diritto un posto alle finali regionali del concorso. Bra tifa per lei!