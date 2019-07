Mondovì, dirigente scolastica condannata per condotta antisindacale: ecco il quadro completo

In particolare, fa riferimento a tre diverse comunicazioni già affisse all'albo sindacale della scuola: una lettera del 13 aprile 2019, avente per oggetto "Piano annuale delle attività dei docenti", indirizzata alla scrivente e all'USR Piemonte (a cui è seguita risposta scritta) e due comunicati su iniziative di mobilitazione per la nota vicenda della docente di Palermo professoressa Rosa Maria Dell'Aria (inoltrati a tutti i plessi tramite la posta elettronica).

Va detto che, oltre all'albo sindacale e all'albo RSU presenti presso la sede del nostro istituto per l'affissione di comunicazioni in copia cartacea, fin dall'anno scolastico 2015/2016 la scuola dispone di una bacheca online che, pur non costituendo un obbligo di legge (infatti non è presente in molti siti scolastici), è stata richiesta dai docenti in sede d'assemblea come ulteriore canale per la comunicazione sindacale a servizio della RSU.

Con la successiva attivazione di caselle personali di posta elettronica e di nuovi servizi fruibili sulla piattaforma Google Suite, si è però ridotto gradualmente l'accesso al sito per la lettura di circolari interne e di comunicati sindacali, che vengono inviati direttamente agli indirizzi di posta elettronica di tutti i dieci plessi scolastici, al fine di garantire una divulgazione tempestiva e capillare. Come prevede il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, il personale di segreteria si occupa di pubblicare anche sulla bacheca online il materiale sindacale fornito dalla RSU e inviato dalle OO.SS. territoriali; tale spazio risulta sempre accessibile senza la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico, che non ne ha mai impedito l'utilizzo.

Nel corso dell'anno scolastico questo sistema di comunicazione interna ha garantito il regolare flusso dei comunicati di tutte le sigle sindacali che, ad eccezione della Flc Cgil, non hanno mai segnalato criticità per la divulgazione e la pubblicazione delle comunicazioni correnti, come le convocazioni di assemblee, le proclamazioni di sciopero e le proposte di corsi di formazione. Il personale docente e ATA ha sempre partecipato attivamente alla vita sindacale, aderendo alle assemblee convocate dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali a livello territoriale, che sono ospitate abitualmente in una delle sedi dell'istituto, la scuola media 'Anna Frank' di Mondovì Breo. Allo stesso modo, nel corrente anno scolastico, la contrattazione a livello di istituto si è svolta regolarmente attraverso i previsti incontri con la RSU e le sigle sindacali per la presentazione dell'informazione e l'esame dell'ipotesi di contratto, che è stato sottoscritto da tutte le rappresentanze sindacali e vistato regolarmente dai revisori dei conti.

Il Giudice, quindi, ha considerato solo parzialmente fondate le tesi del sindacato e non ha comunque rilevato un atteggiamento ostile della sottoscritta, tanto da escludere la necessità di pubblicazione del decreto sugli organi di stampa locale (strumento che solitamente viene impiegato per stigmatizzare un comportamento lesivo di diritti sindacali), ma ha ritenuto sufficiente la pubblicazione sul sito della scuola quale rimedio alla mancata tempestiva pubblicazione di comunicati sulla bacheca online.

In riferimento al secondo aspetto del ricorso, relativo all'approvazione del Piano annuale delle attività dei docenti, il Giudice ha richiamato i riferimenti normativi e contrattuali in materia, ma ha ritenuto che, in questo caso, la condotta tenuta dalla scrivente non abbia in alcun modo leso le prerogative e il prestigio del sindacato. Va precisato che, dopo aver recepito le indicazioni emerse nella verifica finale del precedente anno scolastico, la sottoscritta ha predisposto il Piano e l'ha presentato nei due collegi docenti tenutisi nel mese di settembre 2018, prima come proposta di ripartizione delle ore dedicate alle attività funzionali e poi nel dettaglio come calendario annuale di ciascun ordine di scuola, coinvolgendo quindi lo stesso organo collegiale.