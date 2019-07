“Task-force” dei volontari Aib di Paesana, in campo per ripulire corsi d’acqua e strade del paese (FOTO)

Una vera e propria “task-force” di volontari della squadra Anti incendi boschivi di Paesana è entrata in azione, ieri (sabato), in vari punti del paese.

Obiettivo? Un’esercitazione volta a ripulire alcune aree verdi sia del concentrico che delle frazioni.

Sin dalle prime ore del mattino i volontari, armati di motoseghe, decespugliatori, soffiatori e di tutti gli attrezzi necessari si sono messi al lavoro nel letto del torrente Agliasco, nel tratto che scorre in borgo Santa Maria, dal viale Caduti e Dispersi sino a via Cimitero.

Qui è stata tranciata la vegetazione spontanea cresciuta sia – in prevalenza – sui lati del corso d’acqua, sia quella lungo la strada comunale che conduce al camposanto.

In contemporanea, analoga operazione (taglio e rimozione vegetazione spontanea) è stata portata a termine nel giardinetto che costeggia parte dell’edificio scolastico, proprio al di sotto dell’accesso alla biblioteca comunale.

Lungo la strada (sempre di competenza comunale) che collega le frazioni Fortini e Peccioni, gli Aib hanno rimosso lo strato di terriccio misto a fogliame secco che ricopriva la sede stradale, diventando pericoloso in caso di pioggia, diminuendo l’aderenza degli pneumatici dei veicoli in transito.

I lavori, per tutto l’arco della giornata, sono stati seguiti dal sindaco di Paesana Emanuele Vaudano e dal suo “vice” Marco Margaria: quest’ultimo, nel pomeriggio ha anche preso parte alle operazioni di pulizia.

“Ancora una volta, senza retorica – le parole del primo cittadino – l’intero paese è grato alla squadra Aib che risponde ‘Presente’ non solo in caso di emergenze, incendi e calamità naturali, ma anche quando il Comune richiede alcuni interventi ‘extra’, come in questo caso”.

“Questo è uno degli esempi di coinvolgimento attivo della comunità paesanese. – commenta invece il vicesindaco Margaria – Dopo l’esempio dei residenti delle Ferrere, che la scorsa domenica hanno portato a termine una radicale pulizia lungo la strada d’accesso alla borgata, questo fine settimana il nostro sentito ‘Grazie’ va ai volontari della squadra Aib.

Il loro apporto è stato fondamentale per proseguire un’operazione di cura e manutenzione del patrimonio verde del paese”.