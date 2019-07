Decesso a Roreto di Cherasco: la vittima è Sergio Bottero. Il ricordo del sindaco Davico: "Era un gran lavoratore"

La vittima dell'incidente di questa mattina a Roreto di Cherasco è Sergio Bottero, classe 1946, agricoltore residente nella stessa frazione cheraschese. L'uomo, zio dell'assessore comunale Elisa Bottero, lascia la moglie Mariuccia e due figli.

"Lo conoscevo personalmente - afferma il sindaco di Cherasco, Carlo Davico -. Era un gran lavoratore, e partecipava spesso alle iniziative del gruppo degli anziani attivi. Un uomo per bene, ben voluto da tutti nella comunit, sempre pronto a lavorare per il paese".

Secondo quanto confermato da alcuni testimoni, avvalorando la prima ricostruzione effettuata, l'incidente - occorso nella valle, non lontano dallo Stura - che ha coinvolto la Fiat Panda sulla quale viaggiava la vittima sarebbe conseguente a un precedente malore: a seguito del malessere, l'auto si sarebbe adagiata a bordo strada, lungo la discesa San Rocco.

Vista la natura dell'incidente, che non lascia spazio a particolari dubbi, non dovrebbe essere necessaria l'autopsia. Non si conoscono, al momento, le date dei funerali.