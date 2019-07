Domani, lunedì 8 luglio, nel Duomo di Cuneo i funerali del commerciante ucciso (VIDEO)

Domani - lunedì 8 luglio - alle ore 15,30 presso la Chiesa Cattedrale di Cuneo, si svolgeranno i funerali di Marco Deangelis, 56 anni, il commerciante cuneese ammazzato giovedì 4 luglio dal suo ex socio.

Il corteo funebre partirà dalla camera mortuaria del cimitero cittadino, dove ieri mattina si è svolta l’autopsia.

La salma sarà portata al cimitero di San Rocco Castagnaretta. Il rosario si terrà questa sera - domenica 7 luglio - alle 20,30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria in Peveragno.

La famiglia - la moglie Mirella e la figlia Paola, i genitori Irene e Giuseppe, la sorella Claudia - chiedono non fiori ma opere di bene. Eventuali offerte saranno devolute alla ricerca contro il cancro.

Pubblichiamo un video di Marco Deangelis, girato da alcuni amici in automobile, nel suo ultimo giorno di vita, dove allegro e sorridente come sempre, scherza e saluta. Un video toccante, visto cosa il destino aveva in serbo per lui solo poche ore dopo.