Persona scomparsa: a Borgo San Dalmazzo si cerca Riccardo Biei

Non si hanno più sue notizie da giovedì, quando sarebbe stato avvistato in mattinata al mercato di Borgo San Dalmazzo, e intorno alle 19 nel pomeriggio a Roccavione: sono ancora in corso le ricerche di Riccardo Biei, residente a Roccavione, classe 1956, infermiere del Pronto Soccorso di Cuneo, in pensione dallo scorso gennaio.

Si cerca anche una una Clio Blu, l'auto dell'uomo, non sposato e senza parenti prossimi, ad eccezione dell'anziana madre.

Allo stato attuale, potrebbe anche trattarsi di un allontanamento volontario, dal momento che non sono noti problemi di qualsivoglia natura. Precauzionalmente, non avendo più sue notizie, amici ed ex colleghi si sono comunque attivati per cercarlo, partendo dai luoghi frequentati abitualmente. Ai Carabinieri di Borgo San Dalmazzo, al momento, non risulta alcuna denuncia ufficiale di scomparsa.

È il terzo caso in pochissimi giorni, nella Granda: la sua ricerca va ad aggiungersi a quella del 70enne albese Agostino Amerio, scomparso a Frabosa Soprana, e del viticoltore 42enne di Vezza d'Alba Fabio Pezzuto.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.