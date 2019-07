A Dogliani incontro tra Associazione Commercianti e Comune

Lunedì 1 luglio, presso la sede di via Marconi 10, il direttivo di Ascom Dogliani guidato dalla neo presidente Carla Bruno ha incontrato l'Amministrazione comunale. Alla presenza del presidente e del direttore dell'Associazione Commercianti Albesi, Giuliano Viglione e Fabrizio Pace - realtà con la quale Ascom Dogliani ha intrapreso da alcuni anni una proficua collaborazione - si è sviluppato un utile confronto con il nuovo sindaco Ugo Arnulfo e con altri esponenti dell'ente locale: l'assessore a cultura e manifestazioni Alessandra Abbona, il consigliere comunale delegato a commercio Antonio Bosio, il consigliere delegato a viabilità, manutenzione e ambiente, Claudio Raviola. Per l'A.C.A. era presente anche il consulente fiscale Fabrizio Pecchenino.

Nel corso dell'incontro l'A.C.A. ha ribadito le affinità tra i territori albese e doglianese, base sulla quale si è sviluppata la collaborazione tra Ascom. Dal punto di vista commerciale, Dogliani è classificato come “sub-polo”, cioè riferimento per completezza dell'offerta e per le potenzialità della distribuzione, posto al centro di un'area che comprende i comuni di Farigliano, Somano, Belvedere Langhe, Monchiero, Roddino, Murazzano e Bonvicino.

Nel contesto di un dialogo ricco di spunti, sono stati affrontati alcuni temi particolarmente sentiti dal mondo del commercio e del turismo dell'area. L'Amministrazione doglianese ha espresso, tra l'altro, la propria disponibilità a collaborare con le categorie. Si è parlato in particolare di valorizzazione del centro storico nell'ottica di una rivitalizzazione utile alle attività presenti e mirata a migliorarne la gradevolezza e l'attrattiva nei confronti degli acquirenti e dei turisti.