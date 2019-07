"Ancora Insieme", venerdì 12 luglio il secondo film della rassegna estiva

È prevista per venerdì 12 luglio, a Cuneo, la proiezione del secondo film - con ingresso gratuito - della rassegna estiva presso il parco “La Pinetina”, alle ore 21,30 (in caso di maltempo, il film sarà proiettato presso il salone del centro diurno del S.S.Mentale, adiacente al parco). La rassegna, parte del progetto “Ancora Insieme”, è proposta da Menteinpace - Forum per il ben-essere psichico, Centro Diurno S.S. Mentale ASL CN 1, Casa del Quartiere Donatello, Comune di Cuneo, Cooperative Momo, Proposta 80 e Colibrì Altromercato, con il sostegno di Fondazione CRC e la collaborazione di ACLI Cuneo e delle Associazioni Amnesty international, GrandaQueer-Arci, Se non ora quando? e il contributo del CSV “Società Solidale”.

"Vogliamo riproporre l’occasione per esplorare, attraverso il linguaggio cinematografico, il mondo delle emozioni e delle relazioni e per riflettere sui paesaggi emotivi che percorrono le nostre esistenze", affermano gli organizzatori.

“Non ci resta che vincere” (Spagna - Messico) è un film di Javier Fesser del 2018, con Javier Gutierrez, Sergio Olmo, Julio Fernandez, Jesùs Lago, Josè De Luna, della durata di 124 minuti. È la storia di Marco, allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una pena d’interesse sociale. Per ordine del giudice deve organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena, si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi e sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili.