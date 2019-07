Jonathan Coe: "La barba lunga è la mia reazione al problema della Brexit"

"Da quando sono venuto a Collisioni l'ultima volta, il mio Paese è precipitato in modo spaventoso. E dovevo rispondere a tutti i cambiamenti politici in corso, in modo duraturo: così mi sono fatto crescere la barba".

Scherza con il pubblico dei suoi lettori, Jonathan Coe, presentando il suo ultimo libro, "Middle England", edito da Feltrinelli lo scorso novembre. Un quadro tragicomico della vita pubblica e privata in Gran Bretagna dal 2010 al 2018. "Ma non mi piace essere etichettato come scrittore satirico - ha precisato -, è riduttivo. Kundera ha detto che la satira è un genere troppo compatto e coesivo, mentre il romanzo è un'emanazione artistica polifonica".

"Il mio scopo principale, quando scrivo, è conoscere la gente, carpire i sentimenti delle persone. Questo libro l'ho scritto per comprendere il mio Paese, perché avessero votato così per la Brexit nel 2016. Sono un signore di mezza età, bianco, appartengo a una classe media, ma voglio cercare di scavare nella testa degli altri, dando voce a sfondi culturali differenti".

Da 3 o 4 anni nel mio Paese le differenze si sono focalizzate su unico problema, stare in Europa oppure no. Le divisioni si sono cristallizzate".

"Ho notato - ha concluso Coe, analizzando l'attualità socio-politica britannica - uno iato tra la città di Londra, propensa per il no all'uscita, e la netta maggioranza del sì in provincia. Così come per il divario tra chi avesse un'istruzione superiore, favorevole a restare, e chi no. Anche tra giovani e anziani si è creata una spaccatura: adesso i più vecchi provano ostilità verso ogni cosa, si cono acuiti i fenomeni di violenza. Guardano addirittura ai giovani come gli immigrati del futuro".