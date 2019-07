Barolo “pazza” di Albano: il cantante pugliese si prende tutto il pubblico over 40 di Colliisioni

Nella piazza Verde, quella nella parte più alta di Collisioni, Albano ha riunito diverse generazioni: tutti gli “over 40”, di fatto, si sono riuniti sotto il palco per cantare le canzoni del cantante pugliese. Tra il pubblico anche un divertitissimo ed entusiasta Alberto Cirio, neo presidente della Regione Piemonte.

Mentre nella piazza Rossa i Maneskin e Salmo facevano urlare e saltare i “più giovani”, a poche decine di metri di distanza in linea d’aria, Albano si dilettava nei pezzi forti come “Nel sole”. Una performance tutta cuore e vocalità, sostenuta da un coro formato da tre persone. La contemporaneità tra Albano e il duo Maneskin e Salmo, di fatto, è l’essenza di Collisioni: il festival AgriRock di tutti, per tutti.