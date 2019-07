Ovazioni e tifo da Fight Club: Chuck Palahniuk è la vera rockstar di Collisioni

"Fight Club arriva da tanti luoghi diversi, non ha una sola origine. A un certo punto avevo notato che, dopo il liceo, coi miei amici, avevamo poche storie da vivere, ma tanti ricordi di gioventù. Eravamo entrato nell'età adulta, sembrava non avessimo più la capacità di affrontare delle avventure. Volevo così ricreare un certo ambiente per rivivere un'avventura".

E' stata una vera ovazione da concerto rock, quella che ha accolto a Barolo Chuck Palahniuk, lo scrittore statunitense diventato mito per un'intera generazione con il romanzo cult "Fight Club".

Per una delle sue rarissime apparizioni pubbliche, l'autore ha scelto proprio il palco di Collisioni, dove ha raccontato aneddoti e curiosità sul mestiere di scrivere e l'influenza della sua letteratura nel mondo di ieri e di oggi.

"Quando proposi Fight Club - ha detto -, all'inizio fu respinto. Credo che ogni scrittore debba prevedere cosa succederà una volta che il suo libro sarà commercializzato. Ricordo che, una volta uscito il film, il capo marketing della Fox mi disse: complimenti, sei riuscito a girare un film con così tanto sangue che nessuna donna andrà a vederlo, e con così tanti uomini nudi che nessun uomo andrà mai a vederlo".

"Pensavo in quel periodo di essere fiocco di neve speciale. Ero convinto di aver inventato qualcosa di completamente nuovo, ma non pensavo ai miei ispiratori. Ero troppo occupato a cercare di creare la mia voce, ma forse non ero né unico né così nuovo".