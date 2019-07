Accorsi: "La bellezza al cinema? Aiuta, ma serve tenacia. Pubblicità mi ha insegnato a comunicare"

"Il mio primo amore sono stati i film di Sergio Leone. Un cinema puro, che ti faceva capire cose stesse capitando anche con immagini mute. Storie tra antagonisti e antieroi, dove entravi in empatia anche coi i cattivi, perché sentivi quanto fosse stata difficile la loro vita precedente. E' stata una vera folgorazione".

Così Stefano Accorsi dal palco di Collisioni, accolto dal caloroso pubblico di Barolo, e ammirato soprattutto da donne e ragazze di ogni età. L'attore bolognese, amatissimo per ruoli memorabili in "Le fate ignoranti", "L'ultimo bacio" o "Radiofreccia", ha ripercorso un po' della sua carriera, a partire dalla decisione di studiare teatro dopo il liceo scientifico.

"Quand'ero piccolo io, raggiungere la popolarità era molto più difficile di oggi. C'erano meno mezzi, soprattutto mancavano il web e i social. Fare l'attore veniva visto davvero come sogno astratto, però le scuole di recitazione che ti formavano erano autentiche, serie. Oggi basta aver partecipato a un reality show".

Poi, il primo provino con Pupi Avati, per "Fratelli e sorelle", nel 1991, a soli vent'anni. "Non avevo mai recitato prima. Mi sono ispirato ai miei attori preferiti, come Robert De Niro o Al Pacino. Fui fortunato, mi prese subito. Mi disse: ho scelto chi tra di voi ha fatto il provino più bello e chi il più brutto. Tu non hai fatto quello più bello".

Indelebile, nell'immaginario collettivo, il celebre spot di Maxibon Motta. "Mi ha dato sicuramente la popolarità e sarò sempre molto grato per questo", ha detto Accorsi. "Soprattutto mi ha permesso di entrare in contatto diretto con chi guardava la televisione, rischiando anche che qualche regista non mi chiamasse proprio perché ero protagonista di uno spot. Ma mi ha insegnato davvero un altro modo di comunicare. Un mondo che si distacca dal teorico e va sul concreto. Credo che si debba sempre essere in grado di raccontare storie alla gente. Se non c'è questo scambio, manca la magia. Ho portato in teatro l'Orlando furioso, un'opera che Ariosto scrisse perché fosse popolare, per le persone. Non a caso è diventato un best seller".

Successi al cinema, in tv e sul palco arricchiti da un "dono" speciale. "Il physique du rôle certamente facilita il lavoro. Molti accostamenti attore-personaggio funzionano proprio per questo. La bellezza fisica aiuta, ma poi servono lavoro e tenacia, sempre".