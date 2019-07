Giletti porta a Collisioni le "sue" donne contro la mafia: "Certe storie ti scelgono"

"Ci sono storie che scegliamo noi di raccontare, le selezioniamo tra le mille da cui ogni giorno veniamo bombardati, e le curiamo, le coltiviamo fino a quando non sono pronte per andare in onda. Poi ce ne sono altre che, invece, si scelgono da sole; se ne stanno lì nascoste in qualche cassetto, in qualche ritaglio di giornale, e al momento giusto saltano fuori, ti chiamano, si rubano la scena. E a te non resta altro che lasciarle fare e ammirare in silenzio lo spettacolo".

Così Massimo Giletti a Collisioni, raccontando la genesi del suo ultimo libro, "Le dannate", dedicato all'amara vicenda delle sorelle Napoli, imprenditrici agricole di Mezzojuso che per vent'anni hanno subito pesanti minacce e atti intimidatori dalla mafia.

Il fatto era stato denunciato pubblicamente a "Non è l'arena" lo scorso maggio, trasmissione di Giletti su La7. "Siamo tornati in piazza e questo al pubblico è piaciuto", ha commentato il giornalista.