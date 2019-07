“Prego sedetevi comodi, sta incominciando lo show”: Salmo in carrozzina si esalta a Collisioni

Novanta minuti di applausi. Parafrasando lo stesso Salmo, non ci sono altre parole per celebrare l’esibizione sul palco di Collisioni del cantante sardo che, pur essendo durata “solo” un’oretta, ha tenuto fino a mezzanotte il pubblico nella piazza principale di Barolo.

Eppure, riavvolgendo il nastro una settimana indietro, Salmo ha seriamente rischiato di dover dare forfait. Il motivo? La lesione dei legamenti del ginocchio, procurata durante un salto in un concerto. Il cantante sardo ha stretto i denti, si è presentato in carrozzina e nonostante tutto è riuscito a far cantare e ballare migliaia di persone, ripagando l’attesa di oltre mezz’ora tra il suo concerto è quello dei Maneskin.

Un risultato che non stupisce, anzi. Dopo aver battuto ogni record nelle classifiche Spotify, Salmo è senza dubbio l’artista rapper del momento: apprezzata la sua innata capacità nel raccontare il mondo di oggi, in tutte le sue controversie, con un flow “cattivo” e parole taglienti. È probabilmente la prima volta che il palco di Collisioni viene dominato da un artista in carrozzina ma Salmo, nonostante tutti gli impedimenti fisici non avrebbe mai rinunciato al contatto con il suo pubblico. E allora, 90 minuti di applausi.