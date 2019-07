Doppio allarme, in Alta Valle Po, sul massiccio del Monviso: in un caso, interviene l’elisoccorso

Doppia allerta del Soccorso alpino, quest’oggi - 7 luglio - a causa di due chiamate sul massiccio del Monviso. Stamane l’elisoccorso si è portato in quota, nel “Vallone delle Contesse”, dove un escursionista ha richiesto l’intervento dei soccorsi dopo aver riportato una frattura a una gamba.

Per il recupero dell’infortunato - di cui al momento non si conoscono le generalità - è stato impiegato solo il mezzo aereo, senza il supporto delle squadre a terra del Sasp, pronte comunque a entrare in azione.

Il tecnico del soccorso alpino presente a bordo del mezzo aereo, insieme ai sanitari, ha prestato le prime cure sul posto, prima del trasferimento in volo presso l’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.



Sempre nella giornata odierna - domenica - è scattato l’allarme per due alpinisti in difficoltà sulla “Via della Lepre”, il sentiero che dalla Cresta “Est” del Monviso conduce alla Cresta “Sud”. I due hanno lanciato l’allarme, trovandosi in difficoltà.

Sono state subito allertate le squadre del Soccorso alpino della stazione di Crissolo, ma l’allarme è rientrato poco dopo.

I due alpinisti sono riusciti a proseguire la discesa a valle, e hanno raggiunto autonomamente dapprima il sentiero sulla cresta “Sud” e poi, successivamente, il rifugio Quintino Sella.