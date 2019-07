La Delegazione cuneese dell’ONAF alla scoperta della Valcamonica

La delegazione cuneese ONAF in visita all'azienda agricola

Nei giorni 29 e 30 giugno scorsi, la Delegazione di Cuneo dell’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) ha organizzato, in collaborazione con Il Monticolo Vacanze di Boario Terme, un’escursione turistica, culturale e gastronomica alla scoperta di bellezze e bontà della Valcamonica e del lago d’Iseo.

Sabato 30, dopo la visita di Erbanno, frazione del comune di Darfo Boario Terme e del suo Borgo medioevale, ricco di cortili, portali in pietra intagliata, chiese e palazzi di assoluto interesse, la cantina Togni Rebaioli ha accolto il gruppo per un simpatico e gustoso momento conviviale. Conclusa la visita della cantina, il gruppo ha potuto effettuare un’escursione sul lago, con il giro turistico delle tre isole, Monteisola - San Paolo - Loreto, con spiegazione dei luoghi più caratteristici e scalo a Peschiera Maraglio (Monteisola). Al ritorno in albergo cena tipica e serata libera.

Domenica 30 la delegazione di esperti assaggiatori Onaf provenienti da Piemonte e Liguria ha fatto tappa prima a Sant’Apollonia, dove ha incontrato il direttore del Consorzio Silter Dop, Oliviero Sisti, e Oscar Baccanelli che ha fatto assaggiare il Silter Dop e visitare l’azienda agricola. Nel pomeriggio la delegazione Onaf, guidata dal consigliere nazionale Armando Gambera e dal maestro assaggiatore Enrico Surra, è salita a Case di Viso dove ha visitato l’attività dell’azienda agricola Bezzi e incontrato il titolare Andrea Bezzi, che ha presentato Silter Dop stagionati in anni diversi: 2018, 2017 e anche del 2015. Il consigliere nazionale Onaf, Armando Gambera ha posto domande ad Andrea Bezzi, sul tipo di attività e sulla lavorazione del latte, mentre il maestro assaggiatore e docente Enrico Surra ha chiesto informazioni sulla stagionatura e indicato anche i miglior abbinamenti con vini bianchi e rossi. Andrea Bezzi ha risposto alle domande che gli sono state rivolte dagli esperti e dalla delegazione Onaf e al termine della giornata – oltre alle foto di rito – tutti hanno manifestato apprezzamento per il Silter Dop, assaggiato nelle due visite auspicando nuovi incontri con il Consorzio Silter Dop.