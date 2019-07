L'abbronzatura perfetta passa dalla tavola

Celebriamo l'estate con ricette semplici e salutari, soprattutto al mare. Diventare “neri” proteggendo la pelle dagli effetti dannosi dei raggi ultravioletti è d’obbligo per i forzati dell’abbronzatura, ma per ottenere buoni risultati è importante cominciare dalla tavola, prima ancora che in spiaggia.

Prima delle sospirate vacanze, largo dunque ai piatti ricchi di frutta e verdura di colore giallo e arancione, che contengono elevate percentuali di betacarotene e vitamina A, che aiuta ad evitare i danni alla pelle causati dai raggi UVA e dagli agenti atmosferici.

Un’ottima proposta è centrifugare 1 melone, 8 albicocche e 5 carote. Allungate a piacere con una soluzione di acqua, limone e miele, facendo riposare il tutto in frigorifero. I benefici sono numerosissimi e le varianti di frutta praticamente infinite: unico limite, la fantasia.