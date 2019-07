Il sindaco di Savigliano: "La Notte Bianca del 13 luglio sarà un grande evento, a chi vive in centro chiedo tolleranza"

Sabato 13 luglio per il secondo anno consecutivo si terrà nella città di Savigliano la “Notte Bianca”.

Con inizio alle 19 e fino alle 2 Savigliano si animerà di musica con ventisette complessi sparsi per il centro, i negozi saranno tutti aperti essendo tempo di saldi, ci saranno artisti che dipingeranno nelle piazze e nelle vie. A mezzanotte in piazza del Popolo grande spaghettata per tutti.

Sarà una festa, una festa tutta saviglianese con lo scopo di divertirsi e di richiamare il più possibile gente dagli altri comuni per fornire agli esercizi pubblici e ai negozi un’ottima occasione in più di lavoro.

Ovviamente questo comporterà dei disagi per gli abitanti del centro, a cominciare dal rumore e dalla musica che, nonostante la buona volontà, qualche problema lo creerà.

Chiedo anticipatamente scusa a tutti coloro che saranno disturbati da questo evento: capita una volta l’anno e chiedo a tutti i saviglianesi di avere pazienza e di essere tolleranti. Non è per cattiveria: la Notte Bianca viene organizzata proprio per cercare di dare una spinta alla nostra economia e per fornire a tutti un’occasione di divertimento e di “stare insieme”.

Terminerà con questa notte di festa Urban Music, che anche quest’anno ha avuto un grande successo. Credetemi, vedere le piazze gremite di gente, i bar, i ristoranti, le pizzerie affollatissimi è stata per me una grande soddisfazione. Vuol dire che la città è viva e vuole migliorare sempre più. Qualcuno, lo so, ha avuto qualche fastidio: ma a pensarci bene si tratta di cinque sabati su cinquantadue settimane. Penso che il disagio sia tollerabile anche se chiedo scusa a tutti per i disguidi causati.