Il “grazie” a don Luca Margaria, che lascia la presidenza dello Studio Teologico Interdiocesano di Fossano

“È indispensabile dotarsi di strutture leggere e flessibili, che manifestino la priorità data all’accoglienza e al dialogo, al lavoro inter e trans disciplinare e in rete.

Gli statuti, l’organizzazione interna, il metodo di insegnamento, l’ordinamento degli studi dovrebbero riflettere la fisionomia della Chiesa ‘in uscita’.

Tutto deve essere orientato negli orari e nei modi a favorire il più possibile la partecipazione di coloro che desiderano studiare teologia: oltre ai seminaristi e ai religiosi, anche i laici e le donne sia laiche che religiose.

In particolare, il contributo che le donne stanno dando e possono dare alla teologia è indispensabile e la loro partecipazione va quindi sostenuta”

Con queste parole Papa Francesco ha concluso il suo discorso alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli lo scorso 21 giugno.

Il discorso del Santo Padre giunge proprio nel momento del passaggio di consegne tra don Luca Margaria e don Andrea Adamo, nominato nuovo preside dello Studio Teologico Interdiocesano di Fossano, per decisione dei Vescovi.

Nel lungo discorso, che sottolinea in più punti l’importanza della formazione teologica ad ampio raggio in quanto formazione non riservata ai seminaristi ma aperta anche ai laici, donne e uomini, una formazione che prevede il dialogo tra culture e discipline, con particolare attenzione alle lingue e alla Storia di ebraismo e islam, riconosco chiaramente la visione che ha guidato l’operato di don Luca Margaria.

Negli ultimi 5 anni, sotto la sua direzione, la scuola ha visto importanti cambiamenti, prima fra tutti la ristrutturazione degli orari dello STI che ha permesso a un maggior numero di persone di frequentare i corsi.

Questa scelta, molto apprezzata da chi lavora per sostenersi gli studi, ha dato vita a un’importante sinergia con l’ISSR permettendo la creazione di un dialogo e di un confronto fecondo tra studenti e studentesse.

Allo stesso tempo sono stati istituiti corsi opzionali all’insegna del “lavoro inter e trans disciplinare” come auspicato dal Papa.

Tra questi ricordiamo per esempio i corsi di approfondimento su storia e cultura ebraica, storia e cultura dell’Islam e dialogo con il cristianesimo, il rapporto tra arte e teologia e gli approfondimenti sulla teologia al femminile, che hanno avuto una grande partecipazione e apprezzamento.

Molto importante è stato anche il lavoro in biblioteca: l’ampliamento fisico ha fatto sì che si creasse una sala studio accogliente e accessibile, mentre l’aggiornamento con nuovi testi di teologi e storici della teologia e la digitalizzazione in rete del catalogo su Librinlinea ha reso la collezione di volumi custodita presso la struttura un bene prezioso godibile da tutti.

Questo ci fa dire che lo STI di Fossano è divenuto un vero e proprio polo formativo non solo per addetti ai lavori, ma per chiunque desideri approfondire la teologia ed è un punto di riferimento fondamentale per i cittadini delle nostre diocesi, tanto che sempre più gli studenti delle scuole superiori mi chiedono informazioni sulla sua offerta formativa.

Grazie don Luca, a nome mio e a nome di tutti gli insegnanti e gli studenti che hanno apprezzato e ammirato la tua lungimiranza e la tua capacità di gestire “senza clamore” questa Scuola Teologica, in tempi fragili, tenendo a mente quanto ci ricorda Evangelii Gaudium: “A quanti sognano una dottrina monolitica difesa da tutti senza sfumature, ciò può sembrare un’imperfetta dispersione. Ma la realtà è che tale varietà aiuta a manifestare e a sviluppare meglio i diversi aspetti dell’inesauribile ricchezza del Vangelo” (Evangelii Gaudium 40).

Stefano Girardi