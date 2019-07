Mondovì, il circolo PD sulla ricollocazione delle scuole di secondo grado: "Entro sei mesi una fotografia delle possibili location"

Gentile Direttore,

nelle ultime settimane il dibattito su quale risposta concreta dare all'annoso problema della ricollocazione delle scuole secondarie di secondo grado di Mondovì è stato al centro dell’attenzione di cittadini e amministratori. L’argomento non è certo nuovo e siamo solo all'ultimo capitolo di una sfida che dura da almeno vent'anni, a cui le Amministrazioni che si sono succedute non sono riuscite a trovare soluzioni.

La frana che ha colpito l’Alberghiero ha ulteriormente complicato la situazione, rendendo quanto mai urgenti risposte concrete in grado di garantire a studenti, insegnanti e operatori scolastici spazi adeguati e sicuri.

Come in passato, il dibattito riguarda non solo il tema dell’edilizia scolastica. Strettamente connesso a questo problema e alle possibili soluzioni ci sono infatti altre due questioni: la prima, la salvaguardia della vocazione di Piazza come luogo privilegiato dell’istruzione secondaria monregalese; la seconda, l’utilizzo dei tanti contenitori vuoti del rione storico di Mondovì.

Il progetto di una nuova scuola sull'Altipiano se prefigura, da un lato (dopo anni di progetti annunciati e mai realizzati) una soluzione concreta anche se parziale, dall'altro alimenta le preoccupazioni e i dubbi di coloro che vedono in questa iniziativa l’ennesimo attacco alla vocazione storica di Piazza come rione degli studi superiori nonché l’ultimo dei segnali della rinuncia a dare un futuro ai tanti edifici inutilizzati.

Questi dubbi sembrano trasversali alle forze politiche ed amministrative e sono presenti, come emerso anche in una recente intervista del Sindaco, anche all'interno delle stesse forze di maggioranza. Di fronte a questa sfida e a questo dilemma le forze politiche possono decidere di agire criticando a priori le soluzioni prospettate senza proporre alcuna alternativa, oppure possono muoversi nella direzione di costruire alternative concrete, condivise, in grado di dare una risposta a un problema complesso (iper-semplificare i problemi porta, forse, nell'immediato, “consenso” ma di fatto allontana dalla soluzione).

Il Partito Democratico di Mondovì vuole uscire da una posizione di contrapposizione sterile, che non porta - e non ha portato - ad alcuna soluzione, e propone all'Amministrazione e alle altre forze politiche di affrontare insieme il problema, nell'interesse della Città.

Proponiamo di istituire un gruppo di lavoro (con amministratori ed esperti, disponibili a partecipare a titolo gratuito) che entro sei mesi realizzi una “fotografia” degli edifici non utilizzati a Piazza (o che si troverebbero ad essere inutilizzati se venisse costruita una nuova scuola sull'Altipiano) raccogliendo proposte (anche con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e del privato sociale e sentendo in merito l’Amministrazione (provinciale e regionale) sulle possibili destinazioni dei diversi spazi, facendo una stima delle risorse necessarie.

I risultati di questo lavoro potrebbero essere presentati nel corso di un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza; così facendo la scelta di costruire o meno la nuova scuola sullAltipiano e le prospettive da dare a Piazza verrebbero prese entro un tempo stabilito (sei mesi) condividendo un percorso con le forze politiche e civiche e con i cittadini.

Grazie,

Partito Democratico - circolo di Mondovì