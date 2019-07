A Milano si celebra il centenario dell'Associazione Nazionale Alpini. Franza ' Lunga vita agli Alpini, che visto come va il mondo continuano ad essere utili!'

Un secolo fa, un gruppo di alpini reduci della Grande Guerra avvertì il bisogno di ritrovarsi per condividere le esperienze vissute in trincea e ricordare i compagni d’arme caduti al fronte. Nacque unanimemente l’idea di fondare l’Associazione Nazionale Alpini: era l’8 luglio 1919. Per celebrare questo traguardo speciale, oggi - lunedì 8 luglio - a Milano, si terranno cerimonie, incontri e un convegno.

A partire dalle 9.30, da tutta Italia si riuniranno nel capoluogo lombardo per festeggiare, celebrando un secolo di attività. Si comincerà con la deposizione di una corona presso il monumento ai Caduti in Sant’Ambrogio.

Quindi, alle 10.30, sfilando per le vie di Milano, gli alpini raggiungeranno il Teatro Dal Verme per il convegno sull’Associazione Nazionale Alpini dalle origini ad oggi. Questo, nel dettaglio, il programma: dopo il saluto alla Bandiera e al Labaro, si passerà aò saluto di benvenuto, con la presentazione dellagiornata e la lettura dei nomi dei soci fondatori. A seguire, l'intervento del Ministro dell’Interno, Sen. Matteo Salvini, e quello sulla storia dell’Associazione, a cura di Marco Mondini. Quindi, l'intervista ai figli di tre soci fondatori e quella ai Presidenti emeriti Ana, Giuseppe Parazzini e Corrado Perona. Quindi, l'intervento del comandante delle Truppe Alpine, Gen. C.A. Claudio Berto, seguito dalla presentazione del libro “2009-2019: Una Storia viva”, con Bruno Fasani. Infine, l'intervento del Presidente Sebastiano Favero. Parteciperà il coro ANA “Grigna” e a presentare la giornata sarà l’alpino Mario Vanni, capo di gabinetto del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Nel pomeriggio, alle 14.30, avrà quindi luogo la sfilata da Piazza San Babila (zona di ammassamento), corso Vittorio Emanuele II, piazza del Duomo lato galleria e Galleria Vittorio Emanuele II, per lo scoprimento della targa commemorativa, alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Commenta Antonio Franza, storico presidente dell'ANA di Cuneo e coordinatore del Comitato organizzatore dell’80ª Adunata, oggi nel Consiglio direttivo nazionale dell'ANA: "Sarà una bella cerimonia, per celebrare i primi cento anni della nostra storia. Dalla provincia Granda arriveranno in molti: chi autonomamente, chi in treno, chi con dei pullman organizzati in partenza da Cuneo... Ricordiamo ciò che è stato e andiamo avanti, continuando ad aiutare la gente. Lunga vita agli Alpini, che - visto quello che accade nel mondo - continuano a essere utili!".