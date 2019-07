Anche il sindaco di Rifreddo all'assemblea nazionale ANCI piccoli comuni di Gornate Olona, poco distante da Varese

C'era anche il sindaco di Rifreddo, Cesare Cavallo, tra i primi cittadini che hanno raggiunto il varesotto per l'Assemblea nazionali ANCI dei piccoli comuni.

Una kermesse sui comuni che ha visto tanti sindaci impegnati in dibattiti ed approfondimenti sulle tematiche trattate nella quotidiana vita degli enti locali.

Oltre che essere una importante sede di discussione l'assemblea nazionale è stata anche il luogo in cui l'associazione dei comuni ha formulato la piattaforma di richieste al Governo e fatto il punto sulle cose ottenute dallo stesso.

“Il bilancio di quest'anno - ci ha raccontato Cesare Cavallo - è senz'altro buono. Si sono ottenuti nuovamente fondi per gli investimenti e si sono risolte parecchie questioni che restavano preoccupazione come quella del bilancio consolidato.

Certo rimangono alcuni nodi da sciogliere come quello delle gestioni associate ma devo dire che in 10 anni da sindaco quest'ultimo è sicuramente quello in cui si è ottenuto di più”.

Per la prima volta poi l'assemblea ha visto anche una importante sessione formativa con esperti nazionali che hanno sviscerato le ultime novità in tema di appalti e finanza pubblica mettendo a disposizione degli amministratori le loro considerazioni e suggerimenti.

Un fatto che sicuramente darà una mano ai sindaci per gestire ancora meglio i loro territori.