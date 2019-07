Biglia-Bonansea: Mondovì incorona i nuovi campioni del mondo di Green BQ (FOTO)

Luca Biglia e Maurizio Bonansea : se ci si soffermasse soltanto sui loro cognomi, verrebbe spontaneo associarli al mondo del calcio. In questo caso, però, il centrocampista del Milan e l'attaccante della Juventus Women, pur essendo entrambi abituati a calcare palcoscenici mondiali, non sono i protagonisti di questa notizia, peraltro ambientata a Mondovì, dove sabato 6 luglio si è svolta la rassegna iridata di Green BQ, alias "bocce quadre sull'erba".

Si sono dovuti arrendere ai quarti di finale i campioni del mondo uscenti, Max Rubado e Mariano Gonella, i quali hanno comunque confermato la loro competitività ad alti livelli e lasciato intravedere la concreta possibilità di ritrovarli ai vertici internazionali nel 2020.

Degno di nota anche il brillante e inatteso risultato delle giovanissime Anaïs Lepienne e Matilde Borello che, seppur ripescate come seconde del girone, hanno guadagnato l'accesso al tabellone finale.



L'associazione "Bocce Quadre Mondovì" "ringrazia tutti i partecipanti che dalle 15 alle 24 hanno preso parte alle sfide, la città di Mondovì per il prezioso patrocinio e contributo e, specificatamente, gli assessori Erika Chiecchio e Luca Robaldo e 'Il Chiosco di Sasà', che ha saputo abbeverare i tanti accaldati presenti all'evento. Un grande ringraziamento anche al fotografo Alberto Biagi e al suo staff e alle fanciulle Daniela e Stefania, che hanno portato, oltre al loro aiuto, un tocco di grazia al banco di gara dell'associazione".



Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 27 luglio a Haut-de-Cagnes, in Francia, ove si terrà un gemellaggio fra le associazioni di bocce quadre maggiormente rappresentative nel mondo. Domenica 18 agosto, invece, a Mondovì Piazza andrà in scena la settima edizione del campionato italiano di bocce quadre.