Busca: istituite le quattro nuove commissioni consigliari

Quattro commissioni consigliari, di cui una consultiva, invece delle due della scorsa legislatura: dopo l’indicazione scaturita dalla prima riunione dei capigruppo del nuovo mandato amministrativo, il Consiglio comunale le ha istituite nella seduta di mercoledì scorso.

“In questo modo – spiega il sindaco, Marco Gallo – abbiamo voluto coinvolgere il più possibile tutti i consiglieri, sia di maggioranza sia di minoranza, nella vita amministrativa e nel lavoro di indirizzo nei principali settori cui il Comune è chiamato a pronunciarsi e a progettare. Oltre che quelle al Bilancio e programmazione e all’Urbanistica, la decisione di istituire anche le commissioni Istruzione, Cultura, Turismo, Sport e Attività economiche, Lavoro e quella consultiva per l’Agricoltura sottolinea l’importanza che vogliano dare a questi ambiti”.

Alle commissioni prendono parte i sette componenti nominati (quattro appartenenti alla maggioranza e tre alle minoranze), può partecipare anche il Sindaco, possono intervenire gli assessori di riferimento e può essere richiesta la presenza del responsabile dell’ufficio in questione o di consulenti esterni. In genere, sono aperte al pubblico, ma ci possono essere sedute in cui si trattano argomenti sensibili che si devono tenere a porte chiuse. Hanno un potere consultivo per il Consiglio comunale.

Nelle prossime prime sedute di ogni commissione saranno eletti dai componenti i rispettivi presidenti e vice-presidenti.

- Commissione consigliare Bilancio, Programmazione, Statuto, Regolamenti: Gian Franco Ferrero, Jacopo Giamello, Elio Campana, Maria Chiara Giusiano, Daniela Isaia, Eros Pessina, Silvia Gollè

- Commissione consigliare Attività economiche, Lavoro: Gian Franco Ferrero, Paolo Comba, Marco Gollè, Maria Chiara Giusiano, Janathan Bagnaschi, Daniela Isaia, Luca Pavan

- Commissione consigliare Territorio, Urbanistica, Lavori pubblici: Jacopo Giamello, Paolo Comba, Elio Campana, Marco Gollè, Eros Pessina, Jonathan Bagnaschi, Silvia Gollè

- Commissione consigliare Istruzione, Cultura, Turismo, Sport: Gian Franco Ferrero, Paolo Comba, Marco Gollè, Maria Chiara Giusiano, Luca Pavan, Silvia Gollè, Eros Pessina

- Commissione consultiva comunale per l'Agricoltura: Marco Gollè, Jonathan Bagnaschi

- Commissione giudici popolari: Elio Campana e Slivia Gollé