Centinaia di alpini al Sacrario del Colle di Nava per ricordare il sacrificio della Divisione Alpina Cuneense

Come ogni anno, centinaia di alpini si sono radunati domenica 7 luglio al Sacrario del Colle di Nava per ricordare il sacrificio della Divisione Alpina Cuneense in terra di Russia e rendere omaggio alle spoglie del Generale Emilio Battisti, eroico comandante della Divisione martire.

Tra le tante autorità civili e militari presenti spiccava la presenza di alcuni reduci, tra i quali gli inossidabili Giuseppe Falco di San Rocco Castagnaretta, classe 1921, e Giovanni Alutto di Carmagnola, classe 1916, che hanno percorso la sfilata a piedi. A loro sono andati gli applausi più calorosi della folla presente, in quanto ultimi testimoni dell'immane sacrificio compiuto dalle decine di migliaia di giovani mandati allo sbaraglio nel gelo delle steppe russe.