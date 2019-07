Peveragno: in costruzione la tettoia di protezione per i cassonetti dei rifiuti di Pradeboni

La segnalazione - corredata da una foto più che esplicativa - ha raggiunto la pagina Facebook "Sei di Peveragno se..." nel pomeriggio di ieri (domenica 7 luglio), incontrando la curiosità e il plauso generale degli utenti: soggetto, il piccolo cantiere per la costruzione di una tettoia di protezione a favore dei cassonetti dei rifiuti di Pradeboni.

A spiegare il perché dell'intervento ci ha pensato il primo cittadino Paolo Renaudi: "A Pradeboni, in inverno, le nevicate sono particolarmente consistenti, tanto da diventare un ostacolo al normale smaltimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Con la tettoia, la neve non sarà più un problema".

Il sindaco di Peveragno ha poi sottolineato - incalzato anche da alcuni commenti al post - che nello specifico caso i lavori non sono stati assegnati a un'azienda peveragnese nonostante il mandato sia sempre quello di interpellare queste per prime (un po' perché già impegnate altrimenti e un po' perché per realizzare questo tipo di lavori è necessaria l'iscrizione al MEPA).

Diversi utenti della pagina hanno quindi sollevato il fatto che lo stesso tipo d'intervento sarebbe necessario in altre parti del comune.