Atti di vandalismo nel centro di Cuneo, giovane a processo

Era la mattina della “Straconi” edizione 2017 quando il centro storico di Cuneo si ritrovò imbrattato di scritte. Da inizio viale Angeli, passando per via Bonelli, via Alba, via fratelli Ramorino, qualcuno aveva tracciato con uno spray giallo la “A” simbolo dell’anarchia, stelle di David, “Acab” e la cifra ‘satanica’ 666, deturpando auto in sosta, cassonetti, portoni, citofoni, muri di edifici fra i quali la sede del tribunale civile (ex scuola Lattes) e della ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano.

Oggi in tribunale è comparso D.M., 27 anni, accusato di reati di imbrattamento e resistenza a pubblico ufficiale per aver insultato e minacciato un agente di Polizia durante la fotosegnalazione in Questura. Il Comune di Cuneo si è costituito parte civile.

L’imputato era stato individuato dalla Digos grazie alle immagini delle numerose telecamere cittadine che lo mostravano mentre teneva una bomboletta in mano, in compagnia di un altro ragazzo.

L’amico, un torinese che ha patteggiato la pena per il reato di imbrattamento, ha testimoniato assumendosi tutte le responsabilità: “Avevamo trascorso insieme la notte del sabato a bere per birrerie. D. mi aveva chiesto cosa tenessi nello zainetto e gli avevo mostrato lo spray, poi me l’ero ripreso. Verso le 4 del mattino ci eravamo salutati e io, che ero molto ubriaco, sono andato in giro per due ore a fare le scritte, scegliendo i posti a casaccio”.

Il pm Davide Fontana ha chiesto al ragazzo il significato delle sigle: “Non facciamo parte di nessuna associazione. Il 666 è un numero della cabala. “Acab”? Potrebbe voler dire “ All cops are beautiful” (in realtà starebbe per “bastards”- ndr)”.

L’udienza è stata rinviata al 4 ottobre per un teste della difesa, l’esame dell’imputato e per l’eventuale discussione.