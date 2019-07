Auto sfrecciavano a oltre il doppio del limite previsto: quattro patenti ritirate sulle strade di Guarene e Castagnito

Nello scorso fine settimana la pattuglia della Polizia Locale Convenzionata di Guarene e Castagnito ha intensificato le attività di controllo sulle strade dei due Comuni roerini al fine della prevenzione di incidenti stradali in occasione dell’incremento del traffico dovuto agli spostamenti estivi.



A seguito dell’attività di controllo gli agenti, oltre a sanzionare molteplici conducenti per mancato uso delle cinture di sicurezza e per l’utilizzo di cellulari e tablet durante la guida, hanno proceduto al ritiro di quattro patenti di guida, di cui tre per superamento di oltre il doppio del limite di velocità consentito in centro abitato e una in quanto il cittadino extracomunitario sorpreso alla guida non aveva più titolo a condurre il veicolo in Italia.



Dei veicoli fermati alcuni risultavano senza la revisione periodica del mezzo, non ottemperata anche da tempo, e uno in particolare era anche sprovvisto da mesi dell’assicurazione obbligatoria, e pertanto veniva sottoposto a sequestro.



Infine per il superamento dei limiti di velocità venivano decurtati 72 punti patente a conducenti identificati nell’immediatezza.