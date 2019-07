Incidente stradale a Borgo San Dalmazzo nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 8 luglio) intorno alle 14.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto diretta verso Cuneo e una moto in corso Barale, all'altezza di via De Gasperi di fronte al distributore Agip.

Si segnala la presenza di un ferito in gravi condizioni.

Sul posto l'emergenza sanitaria, i vigili del fuoco di Cuneo e i carabinieri.