Cuneo stretta intorno a Marco Deangelis, l'imprenditore cuneese freddato dall'ex socio in centro: "Di fronte a una morte innaturale come questa regge solo il silenzio"

Duomo di Cuneo gremito per l’ultimo saluto a Marco Deangelis, l’imprenditore ucciso giovedì 4 luglio da tre colpi di revolver per mano del suo ex socio Germano Sciandra.



Nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 luglio, si è svolta la funzione funebre dopo che gli esami autoptici sono stati completati nei giorni scorsi. In attesa di accertare la reale dinamica di questo grave fatto di sangue in molti si sono recati a porre l’ultimo omaggio al 56enne che lascia la moglie Mirella, la figlia Paola e i genitori Irene e Giuseppe oltre alla sorella Claudia. Proprio i famigliari hanno chiesto per commemorare la memoria dell’imprenditore di raccogliere offerte che saranno devolute alla ricerca contro il cancro. Alla cerimonia era presente anche il primo cittadino Federico Borgna.



"Di fronte alla morte, di fronte a una morte innaturale come questa - ha detto durante l'omelia Don Mauro Biodo - non ci sono parole che reggono. Regge solo il silenzio. La consolazione è che Dio non ci dimentica mai e il nome di Marco resta scritto nel palmo del Signore."



"Marco era un uomo che cercava di costruire la pace e che cercava di trasmetterla a chi gli stava attorno. Ha provato a concentrarsi su ciò che vale nella vita".



"So che tu ci sarai sempre" - ha letto durante la messa la figlia Paola - "Prometto che ti ricorderò come l'uomo umile e determinato che ho conosciuto. Sei stato tu a farmi conoscere la musica e ora voglio portare avanti questa passione che mi hai trasmesso per tutta la vita."

Intanto nella giornata di oggi è stata eseguita l'autopsia dell'assassino Germano Sciandra, monregalese, che in quel fatidico 4 luglio dopo aver sparato a Deangelis ha puntato l’arma verso di sé ed ha fatto nuovamente fuoco, morendo a pochi centimetri di distanza dalla sua vittima. Nelle prossime ore verranno rese note le date dei funerali.