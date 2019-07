Al Mú ses di Savigliano arriva la mostra fotografica “Una visionaria storia sensoriale”, viaggio onirico tra le essenze e i profumi di palazzo Taffini (VIDEO)

E’ stata inaugurata venerdì 5 luglio la mostra fotografica “Una visionaria storia sensoriale” nata da un’idea di Stefania Bernini, allestita nel giardino del Mú ses di Savigliano, Accademia Europea delle Essenze.



Si tratta di un particolare shooting realizzato dalla fotografa torinese Letizia Toscano ispirato alle atmosfere di “Alice nel paese delle Meraviglie”, in un viaggio onirico tra le essenze e i profumi che si possono trovare a chiunque visiti il Mú ses.



Protagonisti di questi scatti sono Elisa Giordano, Ilaria Marsiaj, Catalina Boglione, Jessica Giugiaro, Federica Poletti, Monica Bruno tutte imprenditrici del jet set torinese. Tra i testimonial di questo progetto anche Piero Chiambretti e Carlo Ferrari.



La mostra rimarrà permanentemente all’interno del palazzo Taffini d’Acceglio e sarà visitabile all’interno dell’orario di apertura del museo dal mercoledì alla domenica con orario 10-13 e 14-18.



Nel video le interviste alla curatrice Stefania Bernini, alla fotografa Letizia Toscano, al presidente e amministratore delegato di Y.E.G. srl – Ventana (società che gestisce il Mú ses) Fernando Di Gaetano e Pier Paolo Pecchini.

Il museo

Accademia Europea delle Essenze è insieme museo del profumo, percorso tra installazioni contemporanee e laboratorio su erbe e fiori all'interno del secentesco Palazzo Taffini d'Acceglio (V. Sant'Andrea 53) a Savigliano.



È stato ideato dall'Associazione Terre dei Savoia per valorizzare le tradizioni del territorio piemontese nella produzione delle erbe officinali, degli oli essenziali e dei profumi.



Un percorso di visita interattivo tra tecnologia e arte con laboratori per riconoscere e utilizzare le erbe aromatiche e perfino creare un proprio profumo personalizzato o un cosmetico naturale.



Si chiama MÚSES, con un accento acuto sulla “Ú” per richiamare la forma del mortaio con pestello usato dagli speziali nell’antichità ed è definito “Accademia” secondo il valore etimologico di territorio per esperienze “aperte a tutti”; “europea” perché inserito in un programma di collaborazione internazionale.



Lungo il percorso espositivo video installazioni, strumentazioni d’epoca, personaggi che hanno innovato le tecniche produttive, svelano i segreti dell’arte profumiera nei secoli: da Bisanzio a Venezia seguendo le rotte degli oli e delle spezie; dalla Toscana al Piemonte e al resto d’Europa con l’affascinante saga dell’acqua di Colonia.

Artisti internazionali provenienti da Italia, Giappone, Slovenia, Germania, hanno interpretato il tema delle erbe aromatiche con opere site-specific.



Cuore di Palazzo Taffini è il Giardino dei Sensi, così chiamato per l’alternarsi dei colori delle fioriture, per il diverso aspetto e sapore dei frutti, per la varia consistenza del fogliame e per gli odori delle molte essenze. Al centro del giardino, la Palette del Pittore, installazione artistica di Franz Staehler, rappresenta una tavolozza sospesa verso i colori della natura.



Il MÚSES propone, inoltre, un laboratorio polifunzionale composto da 18 postazioni multimediali concepito per corsi personalizzati, attività di formazione e didattica.



Palazzo Taffini

Palazzo Taffini sorge in un’area della città definita “Quartiere dei Nobili” dove, a partire dal tardo Rinascimento, le famiglie più importanti di Savigliano eressero le proprie dimore. Queste famiglie, tra cui i Taffini e i Cravetta, furono fondamentali nella costruzione dello Stato Sabaudo e i Savoia ricompensarono la loro fedeltà con titoli nobiliari e incarichi di prestigio.



MÚSES – Accademia Europea delle Essenze. Museo-laboratorio del profumo

Palazzo Taffini d'Acceglio, Via Sant'Andrea 53, Savigliano (CN).

Mer-Dom. 10-13 / 14-18. Ultima visita un'ora prima della chiusura.

Ingresso: 7 €. Ridotto 5 € dai 6 ai 12 anni, gruppi, categorie protette e possessori Torino + Piemonte Card. Gratuito per i bambini fino a 5 anni, accompagnatori disabili e possessori di Abbonamento Musei

www.musesaccademia.it