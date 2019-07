Saluzzo, questa sera Carmen Consoli in concerto

Carmen Consoli in concerto questa sera (lunedì 8 luglio) a Saluzzo alla ex Caserma Musso apre alle 21,30, la quinta edizione di Occit’amo 2019, il Festival delle Terre del Monviso, in programma fino al 15 agosto.

La cantante catanese sarà accompagnata sul palco da Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso e Antonio Marra alla batteria.

Carmen Consoli è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, ha segnato 3 sold out di fila a New York, ha fondato una sua etichetta – la Narciso -, si è ispirata a Verga e alla mitologia, ha portato nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese, è stata la prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con Elettra e la prima donna investita del ruolo di Maestro Concertatore per il Concertone della Notte della Taranta.

E' stata nominata Goodwill Ambassador dell'Unicef e Ambasciatrice del Telefono Rosa, ha vinto il premio Amnesty Italia per Mio zio: la carriera di Carmen Consoli è costellata di primati. La cantante viene considerata una "magnifica combinazione tra una rocker e un'intellettuale... una voce piena di dolore, compassione e forza" (Jon Parelles, New York Times).

Ingresso unico: 22 euro + prevendita.

Prevendite circuito TicketOne - https://bit.ly/2KhDQts Prevendite circuito PiemonteTicket Vendita diretta presso gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni, IAT Città di Saluzzo e Filatoio di Caraglio.

Ingresso gratuito: portatori di handicap con accompagnatore al seguito pagante; bambini fino ai 10 Anni. Info su www.occitamofestival.it.