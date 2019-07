Tendata sotto la luna piena e Matinè di Occit'Amo nel weekend di Pian Munè di Paesana

In tenda, di notte, a Pian Munè, con lo spettacolo delle luci della pianura sottostante

Weekend di luna piena, quello in arrivo a Pian Munè di Paesana, che - per l'occasione - organizza, sabato 13, una tendata sotto la luna piena, con cena e, a seguire, passeggiata nel bosco con plenilunio.

Il ritrovo è dalle ore 11 con sistemazione del campo tende, pomeriggio libero e cena presso il rifugio a valle, con menù dedicato. Dalle ore 21.30 camminata nel bosco adatta a tutti di circa 60 minuti con guida.

Tendata gratuita, cena adulti a 15 euro, cena bambini a 9 euro, camminata nel bosco 4 euro a partecipante.

Domenica 14 in programma c’è il Matinè di Occit'Amo, il festival dell'estate dedicato a musica, cultura e tradizioni popolari occitane.

Di buon'ora, alle ore 7.30, presso il rifugio in quota, esibizione di Simonetta Baudino e della sua ghironda.

Il rifugio in quota è raggiungibile a piedi in 60 minuti circa, oppure in seggiovia (10 euro andata e ritorno, 6 euro solo andata).

Il rifugio a valle sarà aperto dalle ore 5.30 per la colazione, mentre la seggiovia sarà in funzione dalle ore 6,45 in concomitanza con l'evento.