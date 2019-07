Archiviata la #maturità2019: ecco i 100 e 100 e lode "made in Granda"

Maturità finita per 4.773 alunni della Provincia di Cuneo.

Come da tradizione, TargatoCn pubblicherà i nomi degli studenti "made in Granda" che si sono diplomati con 100 o 100 e lode: inviateci foto dell'alunno/a, nome e nome dell'istituto alla nostra mail direttore@targatocn.it per essere inseriti nell'elenco.

Chiara Martino - Liceo scientifico 5A Mondovì - voto 100

Nicola Moschetti - IISS Cigna Mondovì, indirizzo "Meccanica e meccatronica" - voto 100

Filippo Cucchietti - ITIS Mario Delpozzo Cuneo, indirizzo "Meccanica e meccatronica" - voto 100

Marianna Gaj - Istituto alberghiero Dronero, settore pasticceria - voto 100 e lode

Nicolò Somà - Liceo scientifico Cigna Mondovì - voto 100

Nicolò Dutto - Liceo scientifico G. Peano Cuneo - voto 100

Patrizia Bramardi - Istituto professionale statale per il commercio "S. Grandis" Cuneo, indirizzo socio sanitario (corso serale) - voto 100

Maddalena Bertoglio - Liceao artistico 5DA sezione Metalli - I. I. S. Soleri Bertoni Saluzzo - voto 100

Eleonora Azzurra Tino - Liceo scientifico 5 A indirizzo scienze applicate Istituto "G. Cigna" Mondovì - voto 100

Paola Paja - Istituto Guala di Bra, classe 5T Turistico - voto 100

Marta Botto - Istituto Guala di Bra, classe 5T Turistico - voto 100

Luca Erbì - Itis Mario Delpozzo Cuneo, classe 5A Informatica - voto 100