Calcio, buone notizie per la sezione arbitrale di Bra: Roberto Allocco promosso in Serie C

Mercoledì 3 luglio, nel corso della conferenza stampa a Roma, è arrivata una splendida notizia per gli arbitri di Bra: l’assistente arbitrale Roberto Allocco è stato promosso in Serie C. Tanta soddisfazione per la sezione di Bra, guidata da Massimo Marengo, che insieme a tutti gli associati si complimenta con lui per l’importante traguardo raggiunto.

Roberto, nella stagione che si è appena conclusa, si è trovato in palcoscenici molto importanti: tra le partite affascinanti che si sono rivelate fondamentali per l’approdo in Serie C ricordiamo Messina-Bari, Cesena-Vastese, Modena-Adrense e la semifinale playoff Reggiana-Fanfulla nella splendida cornice del Mapei Stadium.

Non ce l’ha fatta, purtroppo, Enrico Songia, che - nonostante una stagione ai massimi livelli culminata con importanti designazioni in gare di playoff - non è riuscito a raggiungere l’ambito traguardo. "A lui il ringraziamento da parte di tutta la sezione per aver portato in alto il nome della nostra piccola realtà di provincia", affermano da Bra.

Oltre ad Allocco, la sezione di Bra sarà rappresentata a livello nazionale da Gabriele Gandolfo, arbitro in Serie D, da Roberto Di Fonzo, arbitro nelle categorie nazionali di calcio a 5 e da Luciano Mazzucco, osservatore anch’egli nell’ambito del futsal nazionale.

Ora un po’ di riposo per “ricaricare le pile” e poi si ripartirà per affrontare al meglio la prossima stagione, perché come ricorda lo stesso Roberto citando una celebre frase, “ogni traguardo non è che una nuova linea di partenza, la vera essenza sta nel condividerli e goderseli a pieno”!