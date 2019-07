Cuneo: nella serata d'inizio dell'Illuminata Fabrizio Brignone presenta "Nascono da sole e sanno chi sei"

La passione per le canzoni e per le parole è al centro di un incontro dedicato a due “mostri sacri” della musica italiana, il Blasco e il Liga: nella serata di venerdì 12 luglio la libreria Mondadori Bookstore di Cuneo ospita una presentazione del libro “Nascono da sole e sanno chi sei. Vasco e Ligabue nelle loro canzoni” (ed. Arcana) del giornalista cuneese Fabrizio Brignone.

L’appuntamento è dalle 21 alle 22 nella libreria di piazza Galimberti 1, angolo via Bonelli.“Nascono da sole e sanno chi sei” rappresenta un viaggio attraverso le oltre 300 canzoni di Vasco Rossi e Luciano Ligabue, da “La nostra relazione” (1978) alla recente “Luci d’America”.

I due portabandiera del rock italiano sono presentati insieme attraverso le parole delle loro canzoni, l’essenza del messaggio con cui giungono al cuore dei loro tantissimi fan, con tantissime curiosità. Il libro è un omaggio ai due artisti, un modo originale per conoscerli e un’occasione in più per apprezzarli.