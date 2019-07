Impresa del cuneese Giovanni Panzera: attraverserà tutto l'arco alpino in bici, "pedalando tra le aquile"

La partenza sarà giovedì 11 luglio da Trieste. L'arrivo a Montecarlo in un tempo stimato tra il mese e mezzo/due mesi. In mezzo ci saranno le nostre meravigliose Alpi: 2360 km, 52 passi alpini di cui 26 sopra i 2000 metri; 65mila metri di dislivello positivo.

E' l'impresa che si appresta a vivere Giovanni Panzera, a bordo di una bicicletta con carrellino, dove porterà con sè tutto l'occorrente per viaggiare in autosufficienza. La bici da corsa è stata modificata per trasportare fino a 35 chili di peso, tra cui le telecamere e l'attrezzatura fotografica. Il tutto si ricaricherà grazie ad un pannello solare. Con lui ci sarà il fratello Teresio, che si occuperà in particolare delle riprese, anche attraverso l'utilizzo di un drone.

La presentazione è avvenuta stamattina presso il Centro di formazione della Merlo di San Defendente di Cervasca, alla presenza di tutti gli sponsor e dei giornalisti.

Il viaggio diventerà infatti un documentario e un libro, un inno al turismo slow. L’occasione di scoprire l’arco alpino da un punto di vista diverso, quello del viaggiatore lento, un viaggiatore “green”, che non inquina, non fa rumore, ma entra in sintonia con la natura, la storia, le tradizioni e la gente che vive sulle Alpi, una delle zone turistiche più importanti al mondo: sono infatti 120 milioni i turisti che ogni anno visitano l’arco alpino.

Poi proprio il 2019 è stato dichiarato l’anno del ‘’turismo lento’’, un ulteriore modo per valorizzare i territori italiani meno conosciuti dal turismo internazionale e rilanciarli in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative. Ed è proprio la montagna a essere la grande protagonista. Il turismo lento è il motore di sviluppo dei territori montani con i loro borghi, i loro sentieri, i loro paesaggi e la loro artigianalità, tutti fattori che fanno del nostro Paese il più bello e più amato del mondo. Le montagne più spettacolari d’Europa solcate da strade che percorrono valli, passi, colli, costeggiano fiumi e laghi, attraversano borghi e città, incredibili crocevia di storia, natura, arte e tradizioni e grazie a una grande diversità di paesaggi, di lingue, di culture e di tradizioni millenarie, ben 10 zone sono diventate Patrimonio Mondiale dell’umanità e Riserve della Biosfera UNESCO.

Inoltre la maggior parte del territorio alpino è protetto da Parchi Nazionali, Parchi Regionali e Aree Protette che salvaguardano le biodiversità animali e vegetali; le Alpi infatti, sono la regione europea più ricca di fauna, un incredibile museo vivente a cielo aperto.

Diversi gli sponsor che hanno sostenuto questo straordinario progetto, in particolare l'azienda Merlo. Grande l'entusiasmo del fondatore Amilcare Merlo, che ha detto a Giovanni: "Sei un cuneese di razza pura! I cuneesi sono tosti e tu sei il capostipite. Sono contento che la Merlo faccia una piccola parte".

Tanto l'entusiasmo stamattina in vista della partenza, ma anche la consapevolezza che sarà tutt'altro che una passeggiata. Una lunga preparazione quella a cui si è sottoposto Giovanni Panzera e che verrà raccontata come omaggio ad uno dei territori più belli del mondo.

Merlo non ha perso l'occasione per fare una battuta: "All'arrivo a Monaco inviteremo anche il principe Alberto. Dobbiamo reclamare con lui per non aver creduto abbastanza nella candidatura Unesco delle Alpi del Mare".