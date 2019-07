Trasferta francese per Maurizio Paoletti: a Mauguiò-Carnon si è rinnovato il gemellaggio con Boves

Sabato 6 luglio presso il Castello della Città francese di Mauguiò-Carnon (vicino a Montpellier) il Sindaco Yvon Bourrel ed il Sindaco della Città di Boves, Maurizio Paoletti, hanno festeggiato il decimo anniversario del gemellaggio tra le due città, sottoscrivendo il rinnovo dell’impegno dei due Comuni a coltivare l’amicizia tra le due comunità nel segno della pace.

L’amministrazione bovesana era rappresentata dall’assessore ai gemellaggi Enrica Di Ielsi e dai consiglieri Alfredo Dalmasso e Costanza Lerda. L’amicizia tra le due città dura da molti anni grazie alla collaborazione tra la Scuola di Pace di Boves e l’associazione Servire la Paix che opera da oltre trent’anni nella comunità di Mauguiò. Nel corso di questi anni le due comunità hanno avuto numerose occasioni di incontro sia a Boves sia in Francia che hanno creato amicizie importanti tra le persone.

“Siamo qui per testimoniare un percorso, quello della pace, dove ciascuno deve fare la propria parte – ha ricordato il sindaco Maurizio Paoletti - come lo hanno fatto le amministrazioni prima di noi così anche noi proseguiamo questo impegno sapendo che la costruzione dell’Europa nasce anche da questi piccoli ma significativi gesti. Noi ci crediamo; 5 anni fa abbiamo avviato anche un altro percorso di amicizia con il Comune tedesco di Schondorf dove è sepolto il comandante tedesco che ha ordinato la strage di Boves perché la pace è prima di tutto capacità di riconciliarsi; nei prossimi anni cercheremo di allargare il confronto delle città martiri anche alla Grecia. Per ora l’appuntamento è per la carovana della pace che si terrà domenica 22 settembre”.