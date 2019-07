A Borgo San Dalmazzo si raccoglie il cibo invenduto per le persone indigenti: continua l'iniziativa di "Donaci il pane quotidiano"

L'associazione “Donaci il Pane Quotidiano” della Parrocchia di Borgo San Dalmazzo intende formulare un pubblico ringraziamento ai volontari ed esercenti che sostengono l’iniziativa da diversi anni.

L’Associazione si occupa di recuperare le derrate alimentari invendute di panetterie, bar, gastronomie, botteghe, market, con l'obbiettivo di soddisfare le necessità anche momentanee di persone meno abbienti.

I turni (due volte alla settimana – martedì e giovedì) prevedono la raccolta dell'invenduto alimentare presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa da parte dei volontari (muniti di apposito cartellino) e distribuiti presso la sala parrocchiale alle persone indigenti individuate dal Parroco, dal Consorzio Socio-Assistenziale, dalla Conferenza San Vincenzo o da cittadini, inviate presso la sala consegne della parrocchia.



I vantaggi dell'iniziativa per la comunità sono molteplici, per i consumatori, per i meno abbienti e per gli operatori economici che sono coinvolti, il tutto ad esclusivo beneficio degli aspetti sociali e fiscali.



La Legge n° 166 del 2016, la c.d. “Legge contro gli sprechi alimentari”, ha introdotto una disciplina sulla donazione alle organizzazioni senza scopo di lucro di prodotti alimentari da utilizzare a fini di solidarietà sociale, vale a dire da distribuire a persone indigenti o bisognose.



I commercianti destinano a tale nobile scopo le giacenze invendute che successivamente cedute rappresentano una cessione esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e giustificano le uscite delle merci stesse dal magazzino fiscale degli operatori economici.



L’Associazione ricerca sempre volontari disposti a fare un turno al mese dalle ore 19 alle ore 20.30, al martedì sera o al giovedì sera.

I generosi esercizi commerciali di Borgo San Dalmazzo che rendono possibile questa iniziativa sono:

⁃ Alimentari “Cometto Alberto”, Via Marconi 44 ⁃ Panetteria “Il Fornaio – di Savio Marina”, Corso Barale Giovanni E Spartaco, 7 ⁃ Panetteria “Armando”, Via Roma 22 ⁃ Panetteria “Del Borgo”, Via Via Giuseppe Garibaldi, 31 ⁃ Panetteria “PES”, Via Roma 82 ⁃ Panetteria “Pane e dolci, Bottero”, Via Marconi 45 ⁃ Panetteria “Briciole di Tradizioni”, Via Marconi, 107 ⁃ Ortofrutta “Arcobaleno”, Via Bergia, 10 ⁃ Latticini “Caseificio Moris”, Via Garibaldi, 68 ⁃ Latticini “La Poiana”, Via Garibaldi, 8 ⁃ Gastronomia “Mangè Bin”, Via Garibaldi 48 ⁃ Bar 40, Via Garibaldi, 30 ⁃ Bar Audisio, Via Garibaldi, 60 ⁃ Caffè Stazione, Corso Nizza 11 ⁃