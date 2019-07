Bra, associazione italo-albanese ripulisce strada Crosassa dai rifiuti: il ringraziamento dell’Amministrazione

Un pomeriggio dedicato alla cura e alla pulizia di un’area urbana, armati di guanti, sacchi, buona volontà e amore per l’ambiente, il verde pubblico e la nostra città.

E’ successo sabato scorso, 6 luglio, lungo strada Crosassa a Bra, grazie all’iniziativa volontaria dell’associazione “A Cuore Aperto”, sodalizio rappresentativo della comunità italo albanese residente sotto la Zizzola.



Il "clean up", a cui hanno partecipato gli associati alla realtà cittadina, è stato coordinato con il Comune di Bra e l’Ecosportello rifiuti, che ha fornito ai volontari materiali (sacchi e contenitori per la raccolta) e supporto logistico per la gestione dei rifiuti rinvenuti.



Sentito il ringraziamento del sindaco Gianni Fogliato e dell’assessore all’Ambiente Massimo Borrelli per la mobilitazione di “A Cuore Aperto” a favore della comunità, “un gesto di grande sensibilità e generosità, ulteriore stimolo a proseguire nell’impegno attivo su queste importanti tematiche ed esempio egregio di cittadinanza attiva e responsabile”.