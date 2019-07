Ormea: si decide il destino del bike park comunale e della palestra per arrampicata sportiva

L'amministrazione comunale di Ormea intende affidare all'esterno, in appalto, la gestione e la manutenzione del bike park comunale e della palestra per arrampicata sportiva in outdoor, ubicati in frazione Ponte di Nava, per un periodo di tre anni (prorogabile a richiesta per un ulteriore triennio).

Per questa ragione, sul portale telematico municipale è stato pubblicato un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore ad essere invitati all'eventuale gara che sarà indetta per l'affidamento dei servizi.

I termini principali di un futuro contratto, prevedono la corresponsione di una canone di percentuale non inferiore al 15% delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, l'autorizzazione al soggetto affidatario alla riscossione di tariffe (definite dall'amministrazione comunale) per l'utilizzo dell’impianto, la manutenzione ordinaria dell'intero impianto a carico del soggetto affidatario della gestione, l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri in materia di sicurezza, il divieto di cessione del contratto, l'attività di sorveglianza, custodia, pulizia dell'impianto e delle attrezzature presenti.

Inoltre, l'impianto assegnato non potrà di norma essere adibito o utilizzato per attività diverse da quelle sportive per le quali è stato realizzato. All'interno della convenzione sarà altresì previsto in favore dell'amministrazione l'utilizzo riservato dell'impianto per sé e per le scuole del suo territorio per manifestazioni e iniziative pubbliche, sia sociali sia sportive, ritenute utili, ovvero promosse dall'amministrazione concedente per un numero massimo di cinque all'anno.