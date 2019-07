Confartigianato Cuneo ha portato a “Collisioni” il “Valore Artigiano” dei “Creatori di Eccellenza"

La partecipazione di Confartigianato Imprese Cuneo a Collisioni dopo le “Degustazioni di Eccellenza” degli scorsi 6 e 7 luglio, si è conclusa con l’intervento del presidente territoriale Luca Crosetto.

Crosetto, intervenuto nell’ambito delle degustazioni organizzate sul “Palco Wine and Food” ai piedi del Castello di Barolo nell’iniziativa di CIA – Confederazione Italiana Agricoltori – Cuneo in collaborazione con il Consorzio dell’Asti Docg, ha avuto modo di presentare il progetto “Creatori di Eccellenza”

"Crediamo sia importante – ha spiegato Crosetto – evidenziare il ruolo pregnante dell’artigianato a livello economico sociale e anche turistico. L’abilità e la creatività artigianale aggiungono un significativo valore al nostro territorio evidenziandone quegli aspetti distintivi che lo rendono riconoscibile e quindi maggiormente attrattivo. Con l’anno tematico 2019, dedicato ai “Creatori di Eccellenza” nel food, la nostra Associazione intende sottolineare come la capacità artigianale si possa declinare in modo trasversale nel contesto economico locale. Abbiamo scelto di partire dal comparto alimentare, apprezzato a livello internazionale, perché nella trasformazione delle materie prime emerge in modo indiscutibile la maestria delle imprese alimentari e l’abilità dei cuochi, artigiani a tutti gli effetti di rara bravura e di grande tecnica, verace espressione del Valore Artigiano".

"Emerge sempre di più – ha concluso Crosetto – l’esigenza di accompagnare le imprese, e anche i consumatori, verso nuove e moderne esigenze e necessità di mercato e di consumo. Anche noi, come Associazione di riferimento per l’artigianato e le piccole e medie imprese, vogliamo sfruttare a pieno le potenzialità del nostro territorio e accompagnare con slancio e determinazione le aziende artigiane le piccole e medie imprese verso le sfide del futuro".

Quest’anno è stata la prima occasione di collaborazione tra Confartigianato Cuneo e Collisioni. Grande soddisfazione per le imprese artigiane che l’Associazione ha accompagnato durante delle presentazioni e degustazioni organizzate presso “La Cantinetta” di Barolo.

Di fronte a un numeroso e sempre attento pubblico si sono alternate

Errepi S.a.s. di Pessione Rinaldo & C. – Vezza D’Alba – Pasticceria e confetteria;

Albalanga Srl – Bene Vagienna – Funghi e frutta secca (nocciole, noci, pinoli e mandorle);

La Talpina snc – Genola – Dolci e prodotti da forno;

San Giorgio Salumi – Busca – Salumi;

Demil srl – Fossano – Amaretti artigianali;

Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano Snc – Busca – Cioccolateria e Dolci.

Tante iniziative organizzate nell’ambito del progetto “Creatori di Eccellenza”. Recentemente, la presenza alla Grande Fiera d’Estate di Savigliano con il mercato del “cibo artigiano”. Molte, anche, le progettualità in cantiere: prossimamente Confartigianato Cuneo parteciperà a Cheese a Bra, alla Fiera del Tartufo Bianco d’Alba e alla Fiera del Marrone di Cuneo.

Inoltre, lunedì 8 luglio, presso il Castello di Grinzane Cavour, Confartigianato Cuneo ha presentato da “Creatori di Eccellenza nel food”. Edito da Nino Aragno Editore, il volume si sviluppa come un vero e proprio viaggio gastronomico nella provincia di Cuneo, alla scoperta di specialità tipiche, cuochi e ristoranti, imprese e prodotti del settore artigiano alimentare della Granda.

La guida è già acquistabile su Amazon (https://amzn.to/2XLPbrq) e in queste librerie

Maggiori informazioni sul sito www.creatoridieccellenza.it