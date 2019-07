Affiliati all'ndrangheta attivi tra Costigliole, Asti e Alba: 9 imputati alla sbarra al processo partito nel capoluogo astigiano

E' iniziato ad Asti il processo alla 'locale' della 'ndrangheta attiva tra Costigliole, Asti e Alba smantellata dall'operazione "Barbarossa" dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Asti, coordinati dai pm della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Torino Paolo Cappelli e Stefano Castellani.

Il dibattimento ha preso il via questa mattina, martedì 9 luglio, per nove imputati che hanno scelto il rito ordinario, sfilati davanti al collegio dei giudici presieduto da Elisabetta Chinaglia e composto da Marco Dovesi e Beatrice Bonisoli. Sono state trattate questioni preliminari e introduttive necessarie alla fase dibattimentale, che hanno tenuto in aula imputati e avvocati per oltre tre ore.