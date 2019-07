Cerchi mobiletti televisori per arredare il soggiorno o la camera da letto? Su ArredaTV hai a disposizione un catalogo di centinaia di prodotti

Trascorriamo una rilevante fetta del nostro tempo nel soggiorno di casa, che è un pò il fulcro o il centro di gravità della nostra casa. Ci stendiamo sul divano dopo una dura giornata di lavoro, incontriamo gli amici o i nostri cari, guardiamo i nostri programmi preferiti. Per questo l’arredamento del soggiorno non può prescindere da un elemento fondamentale: il mobile porta TV.

Le caratteristiche più importanti che i mobiletti televisori devono avere sono sicuramente: la capacità di ospitare televisioni di grandi dimensioni e tollerare un peso rilevante, la disponibilità di ripiani o mensole per inserire accessori audio-video, la presenza di passacavi o sistemi per nascondere alla vista i fili di alimentazione .

A queste caratteristiche fondamentali si aggiungono tutta una serie di funzionalità e proprietà molto utili in contesti specifici. Ad esempio esistono porta TV progettati per arredare un angolo tra due pareti, molto utili in appartamenti di piccole dimensioni. Oppure molti mobili TV sono dotati di una staffa superiore girevole, che ti permetterà di orientare lo schermo a piacimento.

Per non parlare poi dell’utilità di avere dei mobiletti dotati di ruote piroettanti, che sono facilissimi da spostare da una stanza all’altra della casa.

Per quel che riguarda i materiali di fabbricazione, la scelta dipende solo dai gusti personali: ci sono mobiletti in legno massello o in particelle di legno, che sono moderni ed economici, oppure prodotti in acciaio, in vetro o in plexiglass che si distinguono per lo stile raffinato ed elegante.

ArredaTV è un negozio online che invece di proporre un catalogo generico di prodotti per l’arredamento, è specializzato unicamente nella vendita di mobiletti per televisione, sia per un utilizzo residenziale, sia per installazioni professionali come sale riunioni, sale conferenza, e videowall.

Quello che distingue ArredaTV dai concorrenti è il fatto di offrire la spedizione gratuita su tutti i prodotti in vendita, spedizione effettuata imballando accuratamente i materiali e selezionando i corrieri più affidabili.

Inoltre ArredaTV offre un sistema di garanzie molto conveniente per i suoi clienti online:

garanzia totale sui danni di trasporto, in quanto tutte le spedizioni sono assicurate

garanzia sul prodotto della durata di 2 anni

garanzia soddisfatti o rimborsati: se per qualunque motivo non sei soddisfatto della qualità o della funzionalità dei mobiletti televisori, hai 30 giorni di tempo per segnalarlo e potrai usufruire del reso gratuito. Verrà inviato un corriere a casa tua a ritirare la merce senza addebitarti le spese e ti verrà rimborsato il 100% della cifra che hai pagato

Puoi quindi rilassati e goderti un’esperienza d’acquisto 100% garantita, utilizzando i sistemi di pagamenti più aggiornati e sicuri, come Paypal, Visa e Mastercard, Bonifico Bancario e per alcuni prodotti anche Contrassegno.

E se ti servono informazioni o dettagli sui prodotti ed hai bisogno di aiuto per completare l’acquisto? Non ti preoccupare, gli addetti di ArredaTV sono sempre molto disponibili a fornire informazioni e preventivi per telefono, per email o per chat!