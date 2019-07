A Pop-Rock Celebration: uno show stellare in piazza Virginio a Cuneo per sostenere la LILT

STARS : a Pop – Rock Celebration Concerto a Favore della LILT Sezione Provinciale di Cuneo CUNEO – Area esterna del complesso museale di San Francesco Giovedì 11 luglio 2019 - ore 21.15

Giovedì 11 luglio alle ore 21.15 a Cuneo in piazza Virginio, nell’area esterna del complesso museale di San Francesco, arriva per la prima volta lo Show che ha incantato 3500 spettatori nelle sole anteprime torinesi. Dopo “Broadway Celebration”, con un nuovo spettacolo esperte voci soliste di “Palco5” insieme al “Sunshine Gospel Choir” trascineranno il pubblico nella storia del pop e rock con una serata imperdibile, dove 15 eccezionali performer con una brillante carriera alle spalle, un loro stile, la loro sonorità e caratteristica, interpreteranno in un mix entusiasmante firmato da Marco Caselle e Alex Negro, accompagnati dalle oltre 80 voci straordinarie del coro gospel più importante d’Italia, i più bei brani pop - rock più famosi di sempre.

Un evento esclusivo per rivivere le canzoni più amate di tutti i tempi, un viaggio attraverso i ritmi e le melodie più conosciute delle grandi Stars del rock e del pop, suonate dal vivo da una band d’eccezione diretta dal Maestro Silvano Borgatta. Michael Jackson, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Elton John, Madonna, U2, George Michael, Cindy Lauper, Beatles e altri ancora saranno i classici interpretati in un concerto-spettacolo non comune, di grande coinvolgimento emotivo, meraviglioso e unico da non perdere.

Il ricavato della serata servirà per sostenere l’attività di prevenzione della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumore in provincia di Cuneo

Info e Prevendita presso: PROMOCUNEO, C.so Kennedy 5/f Cuneo, tel. 0171 698388 - 3334984128 – promocuneo@tin.it LILT Cuneo, Via Meucci 34 Cuneo, tel. 0171 697057 - cuneo@legatumoricuneo.it Ticket ONLINE: http://ticket02.comune.cuneo.it/home.asp